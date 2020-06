PLANTE, Adrienne Lemelin



Au Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 3 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Adrienne Lemelin, épouse de feu M. René Plante. Elle demeurait à St-François, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s en toute intimité à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de St-François, Île d'Orléans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Aline, Yvan (Louise Roy), Roch (Charlotte Doyon), Johanne (Guy Pilote), André (Pauline Lepage), Hélène, Odette (Daniel Gauthier), Marie (Serge Garneau), Claude (Rachel Pellerin); ses petits- enfants: Nathalie, Nancy et Éric Parent, Chantale Amyot, Annie et Steeve Plante, Martin et Stéphane Plante, Julie et François Plante-Pilote, Valérie et Roxanne Plante-Lepage, Yannick Plante, Xavier et feu Édouard Gauthier, Catherine et Nicolas Picard, Annick et Nathan Plante ainsi que leur conjoint(e); ses arrière- petits-enfants, sa belle-sœur feu Marie-Marthe Plante (feu Origène Lepage), ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux- frères, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que Marie et François Godin. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3 par téléphone au 418 527-4294, site internet : www.alzheimer.ca