55 ans de service pour un policier de Longueuil, un record canadien

L’ADN comme outil d’enquête, les communications instantanées, les ordinateurs, l’embauche des premières femmes : un policier de Longueuil qui détient désormais le record de la plus longue carrière au pays peut se targuer d’avoir connu son lot de changements en 55 ans de service.

Lorsqu’il est devenu policier en juin 1965, le jeune Lionel Bourdon arborait une chemise, une cravate et un képi en guise d’uniforme. Pour attraper les bandits, on lui avait prêté un revolver à six balles et une paire de menottes.

Et comme l’École nationale de police de Nicolet a été fondée seulement trois ans plus tard, le jeune patrouilleur a dû « apprendre sur le tas ».

Ce qui n’est pas étonnant, c’est que la technologie est le plus grand bouleversement auquel le policier de 75 ans, aujourd’hui sergent à la sécurité routière, a dû faire face au cours de sa longue carrière.

À ses débuts, le seul moyen de communiquer avec le poste était la radio installée dans l’autopatrouille, relate-t-il.

Taxi !

« Si on partait à la course après un voleur, par exemple, et qu’on finissait par le maîtriser et le menotter loin de notre véhicule, on devait se trouver des trucs pour demander de l’aide, se remémore le sergent Bourdon. Des fois, on empruntait le téléphone d’un commerce. La nuit, si on était chanceux, on arrêtait un taxi pour lui dire d’appeler au poste. »

Celui qui s’est joint à la division des enquêtes dans les années 1970 se rappelle également à quel point les scènes de crime parlent davantage de nos jours.

« L’ADN est apparu à la fin des années 1980 et ça a tout changé, dit-il. À l’époque, les périmètres de sécurité étaient petits et on contaminait les scènes sans le savoir parce qu’on laissait les gens s’approcher et qu’on n’avait pas d’équipement de protection. »

« Les méthodes sont plus raffinées aujourd’hui, alors qu’avant, on usait principalement d’imagination. »

Un autre grand changement dans la carrière de M. Bourdon fut l’arrivée des femmes à la police de Longueuil. Bien que d’accord avec l’initiative, il ne cache pas que leur arrivée avait surpris les troupes.

« On s’est rapidement rendu compte à quel point c’était utile, par contre, se souvient-il. Quand on faisait de la filature, c’était louche deux hommes stationnés quelques heures dans une voiture. Un homme et une femme, ça passait mieux. »

Cérémonie

Les supérieurs et les confrères de Lionel Bourdon lui ont rendu un vibrant hommage, mardi, lors d’une cérémonie au quartier général du Service de police de l’Agglomération de Longueuil.

« Je m’attendais pas à ça, franchement ; je suis surpris de voir ma famille ici. Je pensais que je ne rencontrais que le directeur », a alors réagi le policier.

Au cours de la cérémonie, on a présenté une vidéo où plusieurs personnalités et politiciens, dont le premier ministre, François Legault, apparaissent pour le féliciter pour son nombre record d’années au service des citoyens.

« 55 ans de vraie police, c’est soit sadomasochiste, soit quelque chose d’extraordinaire », a lancé à la blague Claude Legault, qui se décrit comme l’acteur québécois ayant côtoyé le plus le milieu policier.

Le député de Vachon et ancien policier Ian Lafrenière s’est dit impressionné par la carrière de Lionel Bourdon.

Un as du volant

« C’est encore une excellente police, lance-t-il. De très bonnes sources m’ont confié que lors de son dernier test d’aptitude de conduite, il avait surpassé ses collègues beaucoup plus jeunes. »

Bien qu’il soit reconnaissant de recevoir tant d’éloges, Lionel Bourdon admet toutefois avoir établi ce record canadien bien malgré lui, en raison de certaines difficultés avec son fonds de pension.

« Pour l’instant, j’ai encore besoin de travailler, dit-il. Mais je suis très chanceux parce que j’ai une belle gang et on s’amuse chaque jour. Je ne suis pas dur avec le monde et ils sont bien corrects avec moi aussi. »