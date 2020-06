L’armée et l’alimentation ont la confiance des Québécois

MONTRÉAL – Deux secteurs clés, importants pendant la crise de la COVID-19, ont la confiance des Québécois, selon un nouvel indice créé par l’Institut de la confiance dans les organisations.

Le niveau de confiance le plus élevé se retrouve pour le secteur l’alimentation à égalité avec les forces armées avec un indice de 72.

«Ce n’est pas surprenant, a dit le directeur général et cofondateur de l’Institut, Donald Riendeau, en entrevue téléphonique. Dans un état de crise, la sécurité et le bien-être sont encore plus fort.»

Il a souligné que le secteur de l’alimentation a pris une grande place au début de la pandémie lorsque les consommateurs se sont rués dans les épiceries.

«On a vu à quel point l’alimentation était essentielle alors qu’avant c’était pris pour acquis», a souligné M. Riendeau.

Il a précisé que les Québécois avaient été contents d’apprendre que l’armée allait donner un coup de main dans les centres d’hébergement de soins de longue durée pour combattre l’épidémie de COVID-19.

À l’opposé, les médias sociaux (52) occupent la fin du classement.

Les syndicats (54 ,0) et les grandes entreprises privées (58 ,0) se retrouvent aussi en queue de peloton.

Malgré tout, Donald Riendeau soutient que la confiance envers ces domaines n’est pas inquiétante.

«Il n’y a pas de secteurs qui sont très faibles», a-t-il souligné.

En ce qui concerne les ordres de gouvernement, le niveau de confiance est plus élevé envers le provincial (70,0), suivi du municipal (66,0) et du fédéral (60,0).

Ces indices de confiance ont été élaborés à partir d’un sondage effectué en ligne par la firme BIP Recherche du 22 au 27 mai dernier, auprès de 1000 adultes québécois.

Cet exercice, appelé l'Indice de confiance sociétale, sera effectué quatre fois par année pour pouvoir ainsi dénoter des tendances ou des évolutions au sein de la société québécoise.