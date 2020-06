L’avenir de la PCU encore incertain

Justin Trudeau continue d’entretenir le flou sur l’avenir de la Prestation canadienne d’urgence.

Pendant ce temps, des millions de travailleurs se demandent de quoi l’été sera fait.

L’économie reprend tranquillement son cours, mais d’importants secteurs d’activité sont encore sur pause, jusqu’à nouvel ordre.

Une bonne partie des 8 millions de Canadiens qui perçoivent la PCU recevront leur dernier chèque d’ici début juillet. À moins qu’elle ne soit prolongée ou modifiée, ou un mélange des deux.

On ne sait trop encore.

Impatience

Chose certaine, de nombreux Canadiens sans emploi ont encore besoin d’un coup de pouce financier.

On comprend certains travailleurs de s’impatienter. De nombreux ménages croulaient déjà sous les dettes avant la pandémie.

Justin Trudeau a voulu se faire rassurant, hier.

« Depuis le début, on a dit en tant que gouvernement qu’on allait être là pour les gens, qu’on allait les appuyer, a affirmé M. Trudeau durant son point de presse quasi quotidien. Les gens vont continuer d’avoir besoin d’aide et on va faire des annonces dans les jours à venir qui vont expliquer comment exactement on va les aider. »

Une partie de la réponse se trouve dans le projet de loi qui sera débattu aujourd’hui au Parlement.

La pièce législative prévoit que la PCU soit versée par tranches de deux semaines au lieu de quatre, jusqu’en octobre.

Cela laisse présager une forme de prolongation du programme, qui deviendrait aussi plus flexible.

Une extension ne figure pas dans le projet de loi, mais elle peut se conclure par simple voie réglementaire.

Certaines clauses visent aussi à favoriser le retour au travail, en rendant la PCU inadmissible à ceux qui refuseraient de recommencer le boulot « lorsqu’il est raisonnable de le faire ».

Négos

Mais les négociations sont ardues entre les libéraux et les partis d’opposition.

Le NDP n’aime pas le changement de ton du gouvernement libéral envers les fraudeurs.

Le projet de loi prévoit des amendes salées et des peines d’emprisonnement maximales de six mois à ceux qui abusent du système.

Les néo-démocrates craignent qu’on embête inutilement les plus vulnérables qui auraient fait une erreur dans leur application. Et ils disent que, de toute façon, le Code criminel prévoit déjà des sanctions pour les vrais fraudeurs. Peut-être, mais les histoires de fraudes rapportées dans les médias s’accumulent. Ottawa fait bien de serrer la vis aux petits et grands escrocs.

Reste à savoir si le fédéral a réellement l’intention d’accorder les ressources nécessaires afin de mener des enquêtes et de faire des vérifications. Il n’y a pas si longtemps, cela semblait très éloigné de ses priorités.

Le Bloc québécois, lui, marchande son vote en échange de demandes qui n’ont pas vraiment rapport avec les programmes d’urgence, mais qui lui servent bien politiquement.

Comme, par exemple, le remboursement par le Parti libéral du Canada des montants reçus en vertu de la Subvention salariale.

C’est de bonne guerre.