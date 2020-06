Pour calmer mon inquiétude de grand-mère

Il y a un an, ma fille a quitté le conjoint avec qui elle vivait depuis douze ans parce qu’elle était subitement tombée amoureuse d’un collègue de travail. Ils ont un petit garçon de 7 ans qui faisait mon bonheur et qui avait toujours été adorable, avant que ne survienne la tempête qui a bousculé ses parents.

La séparation fut houleuse car mon gendre a appris par une indiscrétion, que ma fille le trompait déjà depuis un moment. Pas besoin de vous dire que les négociations pour la garde partagée ainsi que pour la pension alimentaire furent largement teintées par cette découverte. Chaque fois qu’ils se parlaient, et souvent en présence de l’enfant, ils s’engueulaient. Et mon petit-fils me racontait ça quand j’allais le chercher pour m’accompagner dans certaines sorties.

Ma fille n’a vécu avec son nouveau conjoint que pendant quelques mois, car de toute évidence, ils n’étaient pas faits pour être ensemble. De ça aussi mon petit-fils me parlait, et surtout de la façon méprisante dont ils discutaient de son père devant lui.

Ma fille n’a jamais été très diplomate, mais je pensais, vu qu’elle adorait son fils, que jamais elle ne ferait quoi que ce soit pour lui nuire. Surtout pas de dénigrer un père que le petit adorait. Et bien je pense que c’est ce qu’elle a fait de façon systématique pendant le confinement, alors qu’elle s’était octroyée sa garde exclusive, parce que supposément il avait refusé de reprendre avec elle après sa séparation.

Quand j’ai revu mon petit-fils après la longue période dedéconfinement, je l’ai trouvé changé. Il est triste, parle peu et ne veut plus entendre parler de revoir son père. Quand j’essaie d’aborder le sujet avec lui, il se referme comme une huitre. Et ma fille, entêtée comme pas une, nie toute responsabilité dans la décision de son fils.

Je ne sais plus quoi faire pour lui faire entendre raison. Je n’aime pas voir ce petit dans un tel état et je crains pour son lien futur avec son père. Que pourrais-je faire le convaincre de nourrir de meilleurs sentiments envers lui ? Je ne peux quand même pas lui dire que ma fille est une méchante mère ?

Mamie triste

Malheureusement, vos moyens sont limités, car vous êtes prisonnière d’un devoir de loyauté envers votre fille, et sans aucun pouvoir juridique pour la forcer à permettre à son fils de visiter son père. Seul ce dernier pourrait faire intervenir le tribunal pour qu’on respecte ses droits. En attendant, il faudra user de subtilité pour convaincre votre petit-fils des qualités de son père, sans détruire la réputation de sa mère. Beaucoup de tact sera nécessaire pour exécuter une aussi délicate mission.