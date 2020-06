Quel héritage laissera la baleine de son passage à Montréal?

Malgré la mort du rorqual à bosse retrouvé échoué mardi matin près de Varennes, des experts croient que son passage à Montréal pourra engendrer des conséquences positives.

L’épopée du cétacé pourrait effectivement permettre une prise de conscience dans la population relativement à la fragilité du fleuve, de son écosystème et des spécimens qui y vivent.

«Espérons que l’héritage du passage de cet animal-là sera heureux. Que beaucoup de gens auront pris connaissance qu’à seulement 450 kilomètres en aval du pont Jacques-Cartier vivent des animaux magnifiques. Plus on fait attention au Saint-Laurent, plus on fait attention à ses confrères et consœurs qui sont en train d’arriver dans le golfe et l’estuaire. Ils y seront en grand nombre cet été», a indiqué Robert Michaud, coordonnateur du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins.

Selon les premières informations dévoilées en marge de l’autopsie du cétacé, il aurait probablement heurté un bateau avant de s’échouer.

M. Michaud a rappelé que la cohabitation des mammifères marins avec les navires dans le fleuve Saint-Laurent est difficile et qu’elle constitue un enjeu important.

«Cet enjeu-là a cours tous les jours, tous les étés et on l’adresse de façon de plus en plus frontale. On prend des mesures de plus en plus importantes pour favoriser la cohabitation», a précisé le spécialiste.

«Espérons que le passage de ce rorqual nous rappelle qu’il y a une vie magnifique dans le Saint-Laurent. Une vie fragile, mais avec laquelle on peut cohabiter si on en prend soin», a conclu M. Michaud.