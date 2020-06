Régis Labeaume et Samuel Piette en tête de la Marche du courage

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et le joueur de l’Impact de Montréal Samuel Piette sont au nombre des personnalités s’associant à la Marche du courage Jean-Pagé, qui aura lieu sous forme virtuelle le 21 juin, journée de la fête des Pères.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Présidente d’honneur et fille du journaliste sportif décédé en décembre 2019 des suites du cancer de la prostate, Isabelle Pagé a dévoilé le nom des figures connues ayant choisi de soutenir la cause. En plus du pilote automobile Bertrand Godin, un bon ami de Jean Pagé, Piette agira comme ambassadeur. De leur côté, l’animateur Winston McQuade et Labeaume seront porte-parole, eux qui ont dû affronter cette maladie durant leur vie.

Conviant les familles québécoises à marcher depuis 14 ans, l’événement se tiendra pour la première fois sans son co-fondateur. L’organisation prévoit cette année un moment d’échange entre les participants et quelques questions auxquelles les célébrités associées à la Marche répondront. Dans un communiqué, elle précise viser une récolte de 54 000 $ pour notamment venir en aide aux patients et à leurs familles ainsi que de financer la recherche sur le cancer de la prostate.