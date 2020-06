SAAQ: reprise des examens de conduite à partir du 15 juin

La Société de l’assurance automobile du Québec recommencera à effectuer des examens de conduite pratiques à partir du 15 juin pour toutes les classes de permis.

La SAAQ a confirmé la reprise des examens dans un communiqué diffusé en fin de journée mercredi. Plusieurs apprentis conducteurs attendaient cette annonce avec impatience.

Les clients dont le rendez-vous d’examen pratique était prévu en mars, en avril ou en mai, et qui ont terminé leur formation, seront contactés en priorité pour un nouveau rendez-vous.

Pour ce qui est des motocyclistes (classes 6A, 6B et 6C), une grille de rendez-vous en ligne sera disponible à partir du 11 juin.

Les grilles de rendez-vous pour les examens de conduite d’une auto (classe5) et d’un véhicule lourd (classes 1, 2 et 3) seront ouvertes à partir du 22 juin.

Rendez-vous en ligne

Pour prendre rendez-vous, les clients sont invités à utiliser les services en ligne de la SAAQ.

Afin d’assurer la sécurité de la clientèle et du personnel évaluateur, des mesures sanitaires seront en place.

Par exemple, dans le cas de l’examen de conduite d’une auto et d’un véhicule lourd, le véhicule du client sera désinfecté avant et après l’examen. Une housse de plastique sera installée sur le siège passager avant du véhicule pour l’évaluateur portera aussi un masque et des lunettes protectrices.

La SAAQ recommande fortement à sa clientèle de porter un masque lors d’un examen de conduite.

Outre les cours offerts par les écoles de conduite, cette annonce concerne également les cours de formation offerts à l'École nationale de police du Québec (ENPQ).

«La réouverture très attendue des écoles de conduite représente une action supplémentaire pour favoriser la reprise de nos activités économiques. De plus, pour certains, l'obtention d'un permis de conduire permet d'avoir accès à des services essentiels, à des établissements d'enseignement ou à des emplois», a affirmé François Bonnardel, ministre des Transports.