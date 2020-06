Vacances de radio et golf pour Martin Cloutier

Pour Martin Cloutier, le récent déconfinement a correspondu avec l’arrivée de ses vacances de radio, lui qui anime Debout les comiques à CKOI. « De retrouver plus de liberté fait vraiment un bien fou, dit-il. Vive la normalité ! Ça m’avait manqué. »

Grand amateur de golf, il y va presque tous les matins depuis l’ouverture des terrains. « C’est vraiment sécuritaire, dit-il. Ça me fait tellement de bien. »

Cet été, il prévoit un mélange de golf et de piscine, en plus d’un petit voyage en Gaspésie pour aller voir des amis. « On devait aller à New York et au Rhode Island. Ce sera partie remise. »

Avec sa carrière au sein du duo Dominic et Martin, l’humoriste mentionne avoir vu « tout le Québec 20 fois ». Son coin préféré ? Le Bas-Saint-Laurent. « J’y vivrais volontiers, pour les paysages à couper le souffle et la ruralité qui me manque, car j’ai grandi sur une ferme. »

À travers ses vacances, Martin Cloutier sera tout de même actif avec son groupe d’humour, puisqu’il participera à la série de spectacles musiparc, le mois prochain.

Comment envisage-t-il de faire des blagues devant un public de voitures ? « C’est la grande inconnue, répond-il. On va vraiment explorer. On le prend comme un laboratoire, comme à nos débuts. On a joué dans 1000 conditions bizarres. Celle-là est un beau défi (rires). »

N’ayant participé à aucun spectacle virtuel depuis le début de la pandémie, Martin Cloutier reconnaît s’ennuyer de faire des blagues. « Juste une scène, même imparfaite, ça va faire du bien. »

Même si l’avenir des spectacles est incertain à court terme, l’humoriste indique plancher sur l’élaboration de deux émissions de télé et deux spectacles de scène.

Le retour du Messie

Sans spectacles au printemps, Martin Cloutier a comblé ses soirées par quelques séries et films. Son coup de cœur du petit écran ? La série Messiah, sur Netflix.

« Pour le flou entre le retour de Jésus, l’Antéchrist, l’expression de la différence et la poursuite de ses rêves, dit-il. Malheureusement, la suite ne se fera pas, donc il y a juste moi qui ai aimé ça (rires). »

En famille, il regarde aussi American Ninja Warrior. « Zach, 11 ans, veut les voir réussir, Nathalie, la mère, trouve ça spectaculaire et moi, je veux les voir planter (rires) ! »

Côté cinéma, il a adoré Mafia inc. (« j’aime tout ce qui est Histoire et mafia, j’étais servi ») et a capoté sur Il était une fois à Hollywood (« la fin m’a fait du bien malgré la violence inouïe »).

Les suggestions de Martin Cloutier

Séries télé

Messiah

American Ninja Warrior

Les films