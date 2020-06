Voici les nouveautés de la version Android 11 bêta

En février, les ingénieurs logiciels de Google annonçaient la sortie d'Android 11 pour les développeurs. Aujourd'hui, le géant publie en ligne la première version bêta d'Android 11 axée sur trois thèmes clés : les personnes, les contrôles et la vie privée.

Les personnes

Ceux-ci voulaient faire d’Android un «système plus proche des gens et plus expressif». Pour cela, ils ont revu les conversations du système logiciel qui peut reconnaître et hiérarchiser les personnes les plus importantes dans la vie des utilisateurs.

Les notifications de conversation apparaîtront dans une section dédiée en haut de l’écran dont le suivi sous forme de bulle aidera les utilisateurs à garder les conversations en vue et accessibles tout en étant multitâches.

Les suggestions au clavier permettront aux applications de remplissage automatique d’offrir des éléments en contexte directement dans la bande de suggestion.

L'accès vocal, pour les personnes qui contrôlent leur téléphone entièrement par la voix, comprend maintenant un cortex visuel sur l'appareil qui inclut le contenu de l'écran et le contexte, et génère des étiquettes et des points d'accès pour les commandes d'accessibilité.

Les contrôles

Cette nouvelle version d’Android 11 offrira un accès plus direct et unique à tous vos appareils connectés ou intelligents.

Google

Par exemple, il suffira d’appuyer longuement sur le bouton d’alimentation pour afficher les commandes de l’appareil.

Quant aux contrôles des médias, les utilisateurs pourront changer rapidement et facilement de périphérique de sortie pour leur contenu audio ou vidéo, qu'il s'agisse d'un casque, de haut-parleurs ou même de leur téléviseur.

Google

Vie privée

Pour cette nouvelle version d’Android, les utilisateurs disposeront d’un contrôle encore plus important sur les autorisations sensibles et la sécurité des appareils sera améliorée grâce à des mises à jour plus rapides.

La fonction de permission unique permettra aux utilisateurs de donner à une application l'accès au microphone, à l'appareil photo ou à l'emplacement de l'appareil, uniquement pour une fois.

On a prévu une réinitialisation automatique des autorisations pour les utilisateurs qui n'ont pas utilisé une application pendant une période prolongée. Ainsi, Android 11 "réinitialisera" automatiquement toutes les autorisations d'exécution associées à l'application et en informera l'utilisateur.

Dans Android 11, le nombre de modules pouvant être mis à jour a été doublé, dont de nouveaux modules qui contribueront à améliorer la confidentialité, la sécurité et la cohérence pour les utilisateurs et les développeurs.

Enfin, Android 11 a été pensé en fonction des futurs modèles pliants et des téléphones intelligents 5G lesquels offriront des débits cellulaires époustouflants par rapport à la 4G LTE. À cet effet, Google a ajouté la possibilité pour les applications de détecter le type de réseau 5G auquel un téléphone est connecté, afin que les performances du téléphone puissent être ajustées en conséquence.

Tenté par installer Android 11 bêta ?

Pour essayer Android 11, voici les appareils admissibles :