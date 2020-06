Vous ne vieillirez pas ensemble...

Le coronavirus a mit votre amour sur le respirateur?

En fait ce serait plutôt le confinement qui en serait venu à bout. On a observé ce phénomène en Chine après la première vague de la COIVD-19 à Wuhan, les couples se sont précipités chez les avocats pour divorcer.

On fait pareil chez nous, on se rue dans les bureaux d’avocats et médiateurs en tout genre.

On est prêt à bien des concessions, pourvu qu’on signe l’entente au plus vite et que l’ex être aimé plie bagages.

C’est du moins ce que plusieurs avocats observent actuellement.

Non seulement on demande le divorce mais on insiste pour que ça se règle dans les plus brefs délais.

Débarrasse, dégage, Adieu!

Déjà en temps normal le printemps ravive la flamme de la liberté et le téléphone sonne davantage chez les spécialistes du droit matrimonial.

Mais deux mois de confinement auront décidé bien des couples à ne pas se rendre jusqu’à leurs noces d’or.

Si le bateau de votre amour prenait déjà l’eau, la COVID est l’iceberg sur lequel il s’est fracassé et votre mariage sombre comme le Titanic.

Autrement dit, vous avez laissé passer les fêtes, en croyant pouvoir l’aimer encore, après tout, un creux de vague ça finit par passer... Mais là, 24 heures sur 24? Des jours entiers à devoir vous supporter? Ce n’est plus une vague mais un tsunami qui a tout raflé sur son passage.

Vous avez passé des heures devant votre écran à épuiser toutes les séries du répertoire Netflix mêmes les sud-coréennes sous titrées. Vous avez écouté tous les tutoriels de bricolage, de déco, de cuisine, vous avez essayé toutes les recettes de pain et de muffin sans gluten, rien à faire!

Vous avez eu beau consulter tous les sites de soutien matrimonial, vous ne rêviez que de limer les barreaux de votre cage.

On dit souvent que lors d’une crise, mieux vaut ne pas agir dans la précipitation. Tout ce qui nous semble superflu aujourd’hui nous apparaîtra peut-être essentiel dans quelques mois.

On conseille de prendre du recul pour retrouver un peu d’équilibre. À plus forte raison s’il y a des enfants.

Ne serait-ce que parce que les règlements et les partages engageront également leur vie.

Cet épisode aura passé sur nos vies comme un rouleau compresseur. Certains disent qu’ils en sortent grandis, d’autres se sentent brisés ou encore secoués. D’ailleurs les «psy» et thérapeutes ne chôment pas eux non plus...

Au final personne n’en sortira tout à fait indemne.