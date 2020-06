GORE, Owen



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Owen Gore, époux de feu dame Jeannine Gagné. Il était le fils de feu M. William-Henry Gore et de feu Dame Edna Ethia Croteau. Il laisse dans le deuil ses filles: Sandra (Réal Bédard), Nathalie (André Allard) et Cathy (Martin Plamondon); ses petits-enfants: Michael, Jessica (Jérôme), Katherine, Alexandre, Laurence (Joakim) et Philippe (Sarah); ses arrière-petits- enfants, ses sœurs: Nancy (feu Henri Fortier) et feu Marilyn (feu Milan Germanovich); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Denise (Harvey Pelletier), Monique (feu Camile Côté), feu Lise, Nicole et Diane; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.