BOULÉ, Yvonne Montagnon



Le 4 juin 2020, en pleine saison des lilas, est décédée à Québec, Mme Yvonne Montagnon à l'âge de 86 ans. Épouse de feu monsieur Gabriel Boulé, elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Vital, Nathalie et Éric; ses 5 petites-filles: Catherine, Élizabeth, Victoria, Sophie et Lucy; ainsi que ses belles-filles et beau-fils: Nichola, Karina et Michel. Toute en paix et sereine, elle est allez rejoindre son Gabriel. La famille tient particulièrement à remercier tout le personnel du CHSLD le Faubourg à Québec, pour leur attitude bienveillante, leur compassion et les bons soins prodigués.