MATHIEU, Jean-Marie



Au CHUL, le 3 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Mathieu, fils de feu monsieur Georges Mathieu et de feu dame Rosanna Letarte. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur Pierrette Mathieu, ses neveux: Dr Jacques Lévesque (Dre Louise Nolet), Michel Lévesque (Danielle Arsenault), Louis Lévesque (Sandra Hadden) et Jean- Claude Mathieu (Chantal Bergeron); ses petits-neveux et nièces: Dre Marie-Hélène Lévesque, Dr Philippe N. Lévesque, Simon N. Lévesque, Catherine N. Lévesque, Robert N. Lévesque, Me François N. Lévesque, Mathieu Lévesque, Carolanne Lévesque, Olivier Lévesque, Anne-Marie Lévesque, Geneviève Lévesque et Vicky Mathieu; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs: Robert, Gustave, Robert, Gabrielle, Marie-Paule, Madeleine, Anna-Marie, Jacqueline, Maurice, Raymonde et Louise. La famille tient à remercier tout le personnel du CHU (Pavillon CHUL) pour les excellents soins prodigués durant ses dernières semaines de vie ainsi que toute l'équipe du Manoir Archer pour leur dévouement et leur professionnalisme durant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don via une offrande de messe ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.