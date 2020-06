LATULIPPE, Madeleine



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 5 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Madeleine Latulippe, épouse de monsieur Jean-Louis Paradis, fille de feu madame Odila Blouin et de feu monsieur Toussaint Latulippe. Elle demeurait à Québec.Elle était la mère de Renée et François; la sœur de: feu Marie-Paule (feu Lucien Bisson, Rita Paradis), Fernand (feu Gisèle Bergeron, Marthe Bolduc), Thérèse (Jean-Yves Lapointe) et feu Michel (Lyne Laverdière); la belle-sœur de: Jeannette, Marcelle, Roland, Diane, Roger, Maurice, Conrad, Madeleine, Raymond, André et Mariette Paradis (tous décédés). Elle laisse plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du 2e et du 10e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les soins, l'attention et l'amour accordés à Madeleine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc, Téléphone: 418 524-2626, Site web: www.gilleskegle.org ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com