LECLERC, Anik



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 28 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Anik Leclerc. Elle était la fille de feu M. Eugène Leclerc et de feu Dame Séléma Lefebvre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine Paquet (Jean-Claude Plante), feu Paul-Maurice Paquet (Nicole Cossette), Manon Paquet (Marc Hardy), Pierre Paquet (Jocelyne Brouillette), Luc Paquet (Blandine Marceau), Claude Paquet (Claudette Fortin) et Nancy Paquet (Jean Piché), ainsi que ses petits et arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces autres parents et ami(e)s.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de leur maman.