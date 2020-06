BRETON, Yvette Vachon



À la Résidence Quartier Sud de Lévis, le 2 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Yvette Vachon, épouse de feu Robert Breton. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Vallée-Jonction et Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Pierre Giguère) et Louise; ses petites-filles: Vanessa Giguère (Bruno Malette) et Natacha Giguère; son arrière-petite-fille Kenzie Malette. Elle était la sœur de feu Aline (feu Émilien Bisson), feu Antoinette (feu Rad Janas), feu Thérèse (feu Paul Paradis), feu Gertrude (feu Roland Drouin), feu Paul-Henri (Luce Clark), feu Jean-Denis (Madeleine Guillemette) et Marie-France (Jean-Claude Laflamme). Elle était la belle-sœur de feu Gustave (Thérèse Lamoureux), feu Rémi (feu Cécile Déry), feu Jacqueline (feu Marcel Paré), feu Gisèle (Jean-Charles Nadeau), Lucette (feu Paul-Henri Giguère), Normand (Réjeanne Thivierge), Julien et Roger (Jeannine Dubé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis.La direction de la célébration a été confiée à laLa famille désire remercier le Dr Michel Tremblay pour son soutien et sa disponibilité exceptionnelle ainsi que les employés de la Résidence Quartier Sud pour la bienveillance et la gentillesse démontrées à l'égard de madame Vachon jusqu'à ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Vallée-Jonction, à Paroisse Sainte-Famille de Beauce (Vallée-Jonction), 253 rue Principale, Vallée-Jonction, Québec, G0S 3J0 ou à l'Institut National Canadien pour les aveugles (INCA) : www.inca.ca