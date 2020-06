MORIN, Ghislaine



Tu n'es plus là où tu étais,mais tu es partout où je suis.(Victor Hugo)À son domicile, le 31 mai 2020, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée madame Ghislaine Morin, épouse en premières noces de feu monsieur Bruno Tremblay, épouse en deuxièmes noces de feu monsieur Yvon Dolbec, fille de feu madame Frédeline Tremblay et de feu monsieur Lorenzo Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Maryline (Luc Bastien), Jean (Diane Beaurivage) et Nicole (Jay Trethewey); et les enfants de son mari, Pierre Dolbec (Ginette Blouin) Johanne Dolbec (Marcel Lalonde); ses petits-enfants: Anne Sophie Lizotte (Gaétan Latouche), Kay Trethewey, François Lalonde, Alexandre Lalonde, Jean-Frédéric Lalonde et Audrey-Anne Lalonde, Pierre-Yann Dolbec, Jean-Philippe Dolbec et son frère Raymond Morin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement le Dr Maurice Lavoie pour son soutien et son dévouement indéfectible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/fr