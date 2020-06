GRAVEL, Rodrigue



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 5 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Rodrigue Gravel, époux de madame Olivette Gaudreault, fils de feu madame Gabrielle Guimond et de feu monsieur Adalbert Gravel. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Patrick Delisle), Dominique et Régis (Julie Bergeron); ses petits-enfants: Stéphanie (Jonathan Mathys), Jean-Philippe (Chloé Rivard), Émile, Tristan, Rebecca (William Robert) et Mégan (William Mercier); son arrière-petite-fille: Jade Mathys; ses frères et sœurs: feu Claude (Judith Fillion), Lucien (Colette Gaudreault), Régine (Gérard Jolicoeur), Hortence, Clément (Esther Jean), Jeannot (Benoît Bergeron) et Normand (Laurette Mathieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreault, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les membres du personnel du 3ième étage des soins palliatifs pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués à Rodrigue.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du Cancer.