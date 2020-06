PAQUET, Léopold



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 4 juin 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Léopold Paquet, époux de madame Lucille Matte, fils de feu dame Odile Bussières et de feu monsieur Antoine Paquet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Daniel (Manon Houde), Line (Sylvain Bénard) et Lucie (Steve Doire); ses petits-enfants: Maxime (Jennifer Nadeau), Pierre-Olivier (Christine Guimont), Vincent, David (Laurence Blouin) Claudel et Félix-Antoine; ses arrière-petites-filles: Emma et Romy. Il laisse aussi dans le deuil, son frère Gérard (feu Colette Pépin), ses belles-sœurs et beaux-frères: Thérèse (feu André Gagnon), Monique (feu René Tremblay), Jules Matte (Thérèse Gagnon) et Yvon Lemay (feu Denise Matte); ainsi que ses neveux et nièces, son cousin et ami(e): René et Ghislaine Vidal et autres parents. La famille tient à remercier le personnel soignant du Foyer de Loretteville pour leur dévouement et les bons soins prodigués.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au https://fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons.