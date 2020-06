SAVARD, Conrad



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le 4 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Conrad Savard, époux de feu dame Suzanne Labranche, fils de feu dame Laura Dubuc et de feu monsieur Delphis Savard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil; sa fille Doris Savard (Jean-Marc Beaudry), ses petites-filles: Suzanne (Guillaume Rondeau) et Hélène; son arrière-petit-fils Jules; son amie Lucienne Tremblay. Il était le frère de: feu Roméo, feu Madeleine, feu Paul (feu Lydia Thériault), feu Sylvio (feu Fernande Garneau), feu Jeannette, feu Marie-Blanche (feu David Potvin), feu Romain (Murielle Vanderbilt), feu Roland (Suzanne Houde), Jeanne D'Arc (feu Jean-Guy Binet), feu Roger (feu Yvette Gagné), feu Delphis, feu Jacqueline, feu Léo (feu Colette Roy), Jean-Claude (Denise Beaulieu) et Denise (feu Paulin Drouin). Il était le beau-frère, de la famille Labranche, de: feu Jacques (feu Jeannette Ratté), feu Abel (feu Françoise Pichette), feu Marthe (feu Roland Ratté), feu Charlotte (feu Léandre Valin), feu Margot (Bertrand Cassista), Marie-Claire (Jean Robitaille), feu Françoise, Monique (feu Jean-Yves Labrie) et Denise (feu Jean Emond). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Pavillon Bellevue pour leur dévouement, leur humanisme et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294.