POULIOT, Valérien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Valérien Pouliot, époux de madame Alice Gagnon, fils de feu Emile Pouliot et de feu Isola St-Hilaire. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: France (André Leblond), Denis (Joanne Simard), Sylvain (Nancy Fradette), Eric (Marjorie Dufour), Harold (Sylvie Faucher); ses petits-enfants: Audrey et Annik (Mathieu), Alexandra (Etienne), Frédérique, Julianne, Alice; ses arrière-petits-enfants: Zachary, William et Coralie. Il était le frère de: feu Thérèse (Armand Courtemanche), feu Paul-Emile (feu Marie-Reine Gagnon), feu Lucille (Paul-Emile Fortier), Jeannette (feu Egide Labrecque), Rose-Hélène (Grégoire Labrecque), Lionel (Aline Leblond), feu Bertrand, Adrien (feu Estelle Chevarie, Ginette Poliquin), Arthur (Gilberte Fortier), Marc-André, Madeleine (Denis Brochu), feu Gilles, René (Céline Audet), Lorraine, Suzanne (Welly Lagrange) et feu Marie. De la famille Gagnon, il était le beau-frère de: feu Gérard, Jeannine (feu Charles-Aimé Poulin), Gertrude (feu Clément Roy), feu Marie-Reine (feu Paul-Emile Pouliot), feu Raymond (Irène Lacasse), Yvette (feu Edmond Deblois) et Ginette (Gérald Gosselin). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence Le Fleuribel d'Honfleur et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Pouliot.