CARRIER, Françoise Samson



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Françoise Samson, épouse de feu monsieur Robert Carrier, fille de feu monsieur Louis Samson et de feu madame Alice Drapeau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Daniel Rousseau), Micheline (René Alain), Gilles (Hélène Langlais), Pierre, Christine (Luc Paquet) et feu Roger; ses petits-enfants: Mélanie (Sébastien), Vicky (Eli), Tommy (Claudia), Sandy (Pascal), Cidjie-Lyne, Marilyn, Jason, Jessica (Maxime), Roxanne (Loïc) et Maude; ses arrière-petits-enfants: Coralie, Lydia, Alyssia, Rosalie, Evan et Emma-Rose; ses frères et sœurs: Marianne, Madeleine (Jean-Pierre), Jeanne-D'Arc (Jean-Claude), Paul-Henri, Jean-Claude, Denis (Liette) et Irène; ses belles-sœurs: Monique et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir de l'Arbre Argenté pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.