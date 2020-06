Donald Poulin



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 3 juin 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Donald Poulin, époux de madame Yolande Drouin, fils de feu Joseph Poulin (Noir) et de feu Blanche Gilbert. Il était président-fondateur d'Excavation Transco inc. et demeurait à Saint-Georges.Monsieur Donald Poulin sera exposé à lale vendredi 12 juin en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour de la liturgie, à compter de 12h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Yolande Drouin; ses enfants : Jocelyne, Carol, Julie (feu Sylvie Lagacé), Francine (Jacques Couture), Ginette (Mario Larochelle), Robert (Suzanne Veilleux) et Renald (Marie-Josée Poulin); ses petits-enfants : Daniel et Mélanie Deschènes, Mylène et Christine Poulin, Martin et Sébastien Larochelle, Stéphanie, Caroline et Michaël Poulin et Anthony Poulin; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Fernand (feu Yolande Bolduc), Laurence, feu Henri-Georges (Anita Lessard) et feu Nelson (feu Claudette Veilleux). Il était le beau-frère de : feu Yvette (feu Léopold Turcotte), feu Denis (Aline Bolduc), feu Marcel (feu Claire-Yvonne Quirion), feu Patrick (Noëlla Pruneau), feu Jean-Paul (feu Carmelle Paquet), Hervé (Henriette Poulin), Armand (feu Paulette Boucher), Oliva (Jacqueline Pomerleau), Lucille (Lionel Gilbert), Claude (Carmelle Champagne), Marie-Paule (Richard Cloutier), Raymonde (Hercule Giroux) et Guy (Micheline Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et les nombreux clients et fournisseurs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donà l'église l'Assomption.