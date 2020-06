GAGNON, Francine



À son domicile, le 22 mai dernier, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Francine Gagnon. Elle était la fille de feu Jean-Paul Gagnon et de feu Pierrette Labbé. Outre son époux monsieur Yvon Dubeau, elle laisse dans le deuil ses fils : Guillaume (Rosalie Beaupré et Thommy (Patricia Dubé-Caron); ses frères : Stéphane (Dany Cloutier) et Pierre ainsi que d'autres parents et amis.Une liturgie de la parole sera célébrée en privé au :Les Complexes Funéraire Sylvio Marceau, Henri-Bourassa diffuseront la cérémonie funéraire de Francine Gagnon le vendredi 12 juin de 14:00 EDT à 14:45 EDT. Il vous sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/ en sélectionnant votre proche disparu sur la page principale (utilisez l'outil "recherche" si nécessaire). La cérémonie sera accessible pour tous, sans mot de passe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9https://fqc.qc.ca/en/donate/make-a-donation)Pour rendre hommage à Mme Gagnon, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.