RHÉAUME, Georges-Émile



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 30 mai 2020, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Georges-Émile Rhéaume, époux de dame Pauline Rhéaume, fils de feu dame Célia Rhéaume et de feu monsieur Odina Rhéaume. Il demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au Parc Commémoratif La Souvenance, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Normand, feu Mario (Lucie Fillion); ses petits-enfants: Larry, Andy, Isabelle et Carolane. Il était le frère de: feu Louis (feu Marguerite Auclair), feu Marie-Jeanne (feu Joseph Rhéaume), feu Lorenzo (feu Marie-Blanche Auclair), feu Marguerite (feu Noël Beaulieu), feu Marcel (feu Alice Rhéaume) feu Rosaire (feu Simone Renaud), feu Désiré, feu Robert (feu Irène Rhéaume), feu Sœur Lucienne, feu Rita (feu Charles-Aimé Lefebvre), feu André (feu Jacqueline Rhéaume), feu Léo (Marguerite Beaulieu), Jean-Marie (Lucille Rhéaume), feu Carmelle (feu Charles- Aimé Talbot, feu Roger Bédard), Jean-Claude (Monique Rhéaume). Il était le beau-frère de feu Mariette Rhéaume (son ami André Laverdière), René Rhéaume (Laurette Légaré), feu Jean-Marc Rhéaume (Monique Légaré), Yvon Rhéaume (Réjeanne Renaud), Pierrette Rhéaume (Alain Rhéaume), Denis Rhéaume (Nicole Boulianne). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e). Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement qui a bien pris soin de lui.