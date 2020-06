ROY, Annette Hinds



Au centre hospitalier de Saint-Georges, le 6 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Annette Hinds, épouse de M. Marius Roy. Elle demeurait à Scott. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Alain Pouliot) et Johanne (Michel Talon); ses petits-enfants: Alexandra (Jason Gagné), Audrey-Ann et Rébecca (Jules Caron); ses frères et sœurs: feu Léonard, feu Jean-Luc (Rachel DePaepe) et André; ses beaux-frères et belles sœurs: Carmelle (feu Hervé Boily), feu Léandre (Louise St-Georges), Rosaire (Ginette Turcotte), Françoise (Pierre-Paul Gagnon), Patricia (Jacques Fons), feu Jean-Claude (Huguette Lagrange), Maurice, Pâquerette (feu Gilles Perreault), Yolande (André Boutin), Pierrette (Michel Béchard), Rémi, Yves (Louiselle Forgues) et Yvon (Odette Turcotte). Elle laisse également dans le deuil ses tantes Gertrude Asselin (feu Gérard Drouin), Julienne Drouin (feu François Jolin), sa filleule Maude Boily, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: Fondation des maladies de l'œil, https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/don-in-memoriam.phpInstitut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: https://iucpq.qc.ca/ Nous vous rappelons que le don d'organes et de tissus peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes.