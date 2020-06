GAULIN, Claude



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 6 juin 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédé Monsieur Claude Gaulin, professeur retraité en Didactique des Mathématiques à la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Laval. Il était le fils de feu Georges-Émile Gaulin et de feu Bertha Sylvain. Il demeurait auparavant à Ste-Foy.Il laisse dans le deuil son amie de cœur Esther Pillar Grossi, son frère et ses sœurs: Andrée (feu Claude Pâquet), Gisèle (Robert Robitaille), Jean-Pierre (Doris Lemieux), Francine (René Laquerre), Georgette (feu Gilles Drolet), Lucie (Guy Morin), Raymonde (Francine Collin), la famille Hudon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis tant au Québec qu'à l'international. Un merci spécial au personnel du CHSLD et à la Docteure Julie Lemay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Fondation de l'Université Laval, site Web: www.societealzheimerdequebec.com.SiteWeb: www.ulaval.ca/fondation/donner/