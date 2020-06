AUBÉ, André



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 15 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Aubé. Né à Québec, 17 août 1934, il était le fils de feu dame Marie-Anne Boudreault et de feu monsieur Henri Aubé. Monsieur demeurait à Québec.Monsieur Aubé laisse dans le deuil ses enfants: Nancy, Gaétan et ses enfants; sa petite-fille Marika; son arrière-petite-fille Maélya; son frère Michel (feu Louise Turmel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Hébergement St-Augustin. Tél.: (418) 667-3910, Site : www.csssqn.qc.ca. Les funérailles sont sous la direction de