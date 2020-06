HUARD, Michel



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 5 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Michel Huard, époux de madame Thérèse Faber, fils de feu madame Évelyna Lecointre et de feu monsieur Émile Huard. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Hervé (Martine Angers), Eric (Jannick Bisson), Marlène (Gaétan Délia) et Sophie; ses petits-enfants: Philippe-Olivier, Myriam, Stéphanie et Guillaume; ses sœurs de France: feu Geneviève et Évelyne; ses beaux-frères et belles-sœurs: Hélène, Lise, (Jean-Guy Croteau), Alexandre (Laurence Picard), Jean (Micheline Nadeau), François (Lise Croteau) et William (Michelle Gauthier); son filleul Jean-François Croteau; ainsi que plusieurs neveux et nièces et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du centre Côté-Jardin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone: 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.