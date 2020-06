CARON, Réjean



À l'IUCPQ, le 29 mai 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Réjean Caron, époux de dame Thérèse Vidal-Caron, il était le fils de feu de dame Marie Barrette et feu monsieur Henri Caron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse Vidal-Caron; ses enfants: Christian Caron (Linda Therrien) et Martine Caron (Jacques Auclair); ses petits-enfants: Alexis Caron (Audrey-Anne Paquin), Juliane Blais (Jean-Pascal Soucy), Eve-Noelle Tremblay (Jérôme Dumais) et Arianne Tremblay; ses frères et sœurs: feu Fernande Caron-Vigneault (feu René Vigneault), feu Lawrence Caron (Micheline Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Colette Vidal, Richard Vidal (Donna Bianchi), Rolande Vidal (Laurent Robitaille), Monique Vidal (Léo Ferland), Claire Vidal (Michel Vidal) et Micheline Vidal (Gaétan Laverdière); ainsi que tous ses neveux et nièces des deux familles Caron et Vidal. La famille aimerait remercier sincèrement tous les membres du personnel de l'IRDPQ, qui ont soutenu Réjean dans son rétablissement suite à son AVC. Un merci spécial au personnel de la résidence Côté Jardins ainsi qu'au personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval), pour tous les soins apportés jusqu'aux soins palliatifs. Merci à vous tous, de toute la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Laval Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Fondation de l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, Tél.: (418) 656-4999.