LECLERC, Paul-Arthur



Au CHSLD Jardins du Haut Saint- Laurent, le 30 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paul-Arthur Leclerc, époux de dame Jacqueline Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Arthur Leclerc et de feu dame Yvonne Giroux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline, ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Claude (Denise Gagnon), Francine (Michel Cloutier); ses petits- enfants: Gabrielle (Ralph Bilodeau), Geneviève (Marc-Antoine Fleury), ses arrière-petits-enfants: Laurence, Béatrice, Alice et Amélia; sa sœur et sa belle-sœur: Marie-Paule (feu Maurice Bédard), feu George-Henri (Irène Noël); ses belles-soeurs de la famille Cloutier: Claire (feu Paul Noreau) et Micheline. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement tout le personnel du centre Jardin du Haut St-Laurent pour la qualité des soins prodigués.