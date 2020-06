PLAMONDON DUBÉ, Françoise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2020, à l'aube de ses 95 ans, est décédée madame Françoise Plamondon, épouse de feu monsieur Julien Dubé, fille de feu Angelina Sauvageau et de feu Pierre- Arthur Plamondon. Elle demeurait à Charny.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Serge Tremblay), feu Johanne (Noëlla Laroche), feu Réjean (Marielle Laliberté), Michel (Gaétane Béchard) et Daniel (Suzanne Gagnon); ses petits-enfants: Éric, Julie, David, Kevin, Steffi-Anne, et Claudia; son filleul Éric Dubé; ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements à l'équipe médicale, aux médecins et aux intervenants du 4e étage de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués, aux religieuses Ghislaine Rosebery et Raymonde Duquette pour leur délicatesse et humanisme ainsi qu'au personnel de la Résidence le Charnycois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, www.fhdl.ca.