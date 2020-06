LANGLOIS, Jacques



Si vous dites : " Je ne m'occupe pas de politique "...c'est comme si vous disiez " Je ne m'occupe pas de la vie "Jules RenardÀ l'Institut Universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec (IUPCQ), le 27 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Jacques Langlois, fils de feu Louis-Philippe Langlois et de feu Fernande Ménard, il demeurait à Beauport.Notaire de formation, ancien Maire de la ville de Beauport, chef de l'opposition à la ville de Québec et président de la Commission de la Capitale Nationale du Québec, il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Lise Langlois (née Duclos); sa fille Valérie (Eric Fichaud); son fils Hugo et ses petites-filles chéries: Simone et Antoinette-Rose et leur mère Julie Blanchet; ses sœurs: Denise (Philippe Baes), Louise et Suzanne (Gilles Godbout); Il était également le frère de feu Raymond Langlois (feu Francine Laflamme; sa belle-sœur Denise Duclos (Michel Roy); ses beaux-frères: Louis Duclos (Suzanne Talbot), Pierre Duclos (Hélène Beaumier) et Gilles Duclos (France Lasnier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, beaucoup d'amis sincères et dévoués et toute la gang du PPMC. Son départ subit nous laisse dans une tristesse infinie et, même s'il a mené un dernier combat de toutes ses forces lors des derniers mois, la vie en a malheureusement décidé autrement. La direction des funérailles sera confiée à la maisonVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'AISQ (Association pour l'intégration sociale,région de Québec), 5225, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 6G6 Site internet: www.aisq.org (Faire un don) Pour renseignements : tél. : (418) 622-4290 "