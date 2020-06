COLLENNE, Chantal



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 3 juin 2020, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédée madame Chantal Collenne, née à Versailles, fille de feu madame Suzanne Poirot et de feu monsieur René Collenne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses amies: Louise-Marie Tremblay, Françoise Anger, Rachel Migneault et plusieurs amis(es) qui l'ont côtoyée depuis son arrivée au Québec. Nous soulignons les soins hors de l'ordinaire du personnel du CHSLD le Faubourg qui l'ont accompagnée tout au long de sa présence à cette résidence. Nous remercions de tout cœur le médecin, les infirmiers(res) et les préposés(es).