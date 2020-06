GARANT, Jean-Charles



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Charles Garant, survenu à Québec le 5 juin 2020. Il était le conjoint d'Anne Lahoud, fils de feu Marie-Paule Tremblay et de feu Louis-Dollard Garant. Il habitait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Sophie et Jean-Nicolas (Julie-Ève Beaulieu); sa belle-fille Catherine De Rome (Philippe Moisan); ses petits-enfants: Anne-Laurence, Christopher, Gabriel et Charles-Édouard; ses frères et sœurs: Lucie, Claire (René Prévost), feu Gilles, Michel, Suzanne (Richard Cantin) et Céline; plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du département des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190 rue Dorchester, bureau 50, Québec (QC) G1K 5Y9, téléphone : 418 657-5334. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don" Prendre le temps et faire confiance! "