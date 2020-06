LAPIERRE, Bertrand



Bertrand Lapierre, fils de feu Albert Lapierre et de feu Léda Langlois, est décédé du cancer le 9 juin 2020 au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet à St-Romuald à l'âge de 91 ans et 5 mois. Outre son épouse Yvette Côté, il laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan, Mario, Robert et Yves; ses frères et sœurs: feu Georges (Ruth Cantin), feu Jacques (feu Louise Bussières), Jacqueline (feu Louis Côté), feu Denis (feu Claudette St-Hilaire), Denise (feu Claude Cantin) et Francine (Jean-Claude Perron); ainsi que 18 beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Jacqueline Côté (feu André Gamache), Édouard Côté, Marcel (Marie-Paule Drapeau), feu Rosaire, Albert (Fernande Lacroix), Denise (feu André Couturier), Pierrette (feu Marcel Pelletier), Louisette (feu Rosaire Couture), Pauline (feu Jean-Guy Cadorette), Thérèse (Noël Roberge), Suzanne, feu Gérard, Madeleine (feu André Lapointe), Nicole (Robert Lachance), feu Maurice (Céline Vézina), Gilbert, Diane (Raymond Sylvain), Céline (Dominique Mercier); ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille remercie le personnel soignant du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour les soins prodigués en fin de vie.