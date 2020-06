CÔTÉ, Lyne



A la Maison Michel Sarrazin, le 7 avril 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Line Côté, épouse de M. Jacques Larrivée et fille de feu Roger Côté et de Yvette Gallichand. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Bruno, Jean-François (Yan Martel Kennes), Stéphanie (Geneviève Poirier); ses petits-enfants: Mélina, Laurie, Lilirose, Samuel, Julia et Florence; sa mère Mme Yvette Gallichand, ses frères et sœurs: Pierre (Claudette Labonté), Marc (feu Claire Desjardins), Sonia (Michel Jenkins), Stéphane (Line Boucher); sa belle-mère Mme Gisèle St-Laurent (feu Bertrand Larrivée, son ami Jacques Carrier), ses beaux-frères et belles-soeurs : Michel Larrivée (Madeleine Bégin), Johanne Larrivée (Simon Lecours), Louise Larrivée, (Benoit Julien), feu Marc Larrivée (Josée Bernard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h.La famille tient à remercier tout le personnel infirmier et les bénévoles de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin. https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=all