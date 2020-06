JOBIDON, Francine



À la Maison Michel-Sarrazin, le 3 juin 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Francine Jobidon, épouse de feu monsieur André Dion, fille de feu dame Cécile Jean et de feu monsieur Rolland Jobidon. Elle demeurait à l'Ancienne- Lorette.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Nathalie, Jean-François (Geneviève Drolet) et Daniel (Stéphanie Faucher); ses petits-enfants: Annick, Gabriel, Antoine, Daphnée et Laurie-Ève; ses frères et sœurs: Gilles (Huguette Denis), Véronique (René Boucher), Jean-Pierre (Michelle Beaumont), François (Louise Gilbert), Claude, André, Denise (André Mercier), Gilberte (Serge Mercier), feu Brigitte (Ghislain Vertefeuille), Carole, feu Richard et feu Michel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Edna, Colette et Doris. La famille tient à remercier le personnel des départements d'oncologie et de chimiothérapie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, l'équipe de soins palliatifs du CLSC de l'Ancienne-Lorette ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-683-8666 www.cancer.ca ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec (Qc) G1S 1E5 tél.: 418-687-6084 www.michel-sarrazin.ca.