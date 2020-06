LAPIERRE, Antoinette



À la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, le 30 mai 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Antoinette Lapierre, fille de feu monsieur Joseph Lapierre et feu madame Olivine Goulet. Elle demeurait à St- Charles autrefois de St-Gervais de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean- Baptiste Lapierre, feu Joseph Lapierre (feu Marie-Berthe Roy), feu Lucienne Lapierre (feu Paul-Émile Godbout), feu Rose-Alma Lapierre (feu Bernard Girard), feu Georges Lapierre (Rita Leclerc), feu Lucien Lapierre (Gisèle Lemieux), feu Albert Lapierre (feu Jeannine Aubé), Germaine Lapierre, Maurice Lapierre (Paule Dallaire), Thérèse Lapierre. Son filleul Guy Girard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. La famille tient à adresser de sincères remerciements au personnel de la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre sœur. La direction des funérailles a été confiée à la