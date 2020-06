OUELLET, Paul



Au Centre de transition d'Assise, le 4 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Paul Ouellet, époux de madame Paulette Pagé, fils de feu dame Lucille Dallaire et de feu monsieur Yvan Ouellet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Paulette, sa filleule Marilène Ouellet (Jean-François Cormier) et leurs enfants: Matis, Alexandre et Louis-Philippe; ses frères et sœurs: André, Lucie, Gilles et Thérèse et leur conjoint; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pagé: Robert, Lise, Marc, Jacques et leur conjoint; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du 5ème étage du Centre de transition d'Assise pour les bons soins prodigués, leur gentillesse et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Martin Matte, 3095, autoroute Jean-Noël Lavoie, 3ème étage, Laval (QC), H7P 4W5, tél.: 450-934-6239, site web: fondationmartinmatte.com