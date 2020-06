BEAUDET, Cécile Mailhot



À la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 2 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée paisiblement dame Cécile Mailhot, épouse de feu monsieur Clovis (Luis) Beaudet. Née à Deschaillons, elle était la fille de feu dame Léda Charland et feu monsieur Joseph Mailhot. Elle demeurait à Québec.Ses cendres reposeront à La Souvenance. Elle laisse dans le deuil sa fille: Josée (André Nault); son fils Jean-Pierre; sa petite-fille: Julie-Ann (Christopher Germain); sa sœur Irène (feu Paul-Henri Richer); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Mailhot: Jeannine Lefebvre (feu Rolland), Gisèle Bécotte (feu Jean-Charles) et André Trudel (feu Gisèle); sa belle-sœur de la famille Beaudet: Louisianne Noël (feu Claude), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle a été précédée par ses frères et sœurs: Henri-Paul (feu Thérèse Lemay), Georges-Aimé (feu Armande Charland), Raymond (feu Rachel Lamothe), Roger (feu Marie-Ange Létourneau), Marcel (feu Anne-Marie Hébert), Rolland (Jeannine Lefebvre), Yvette (feu Norbert Barabé), Gisèle (André Trudel) et Jean-Charles (Gisèle Bécotte). Nous remercions sincèrement le personnel du 2e côté fleuve des Jardins du Haut Saint-Laurent pour la qualité des soins qui ont été prodigués à Maman ces huit dernières années. Au personnel du CIUSSS et des Jardins du Haut Saint-Laurent, merci du fond du cœur pour votre dévouement et votre compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, Avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.