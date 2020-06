HACHÉ, André



À son domicile, le 9 juin 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur André Haché, époux de madame Marie Laberge. Il était le fils de madame Élise Lamothe et de feu monsieur Vincent Haché. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 12 juin de 19h à 22h au centre commémoratifMonsieur Haché laisse dans le deuil son épouse Marie Laberge; ses enfants: Krystel et Alexandre (Sabrina Gingras); ses petits-enfants: Mayson et Mylan; sa mère Mme Élise Lamothe; son jumeau Alain (Diane Chouinard); ses sœurs: Francine (Réjean Desrochers) et Johanne (Scott Climenhage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge: Yvon (Christiane), Hélène, Danielle (Balou) et Lucie ainsi que Manon Laliberté (Rico et leurs enfants); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement Réjean Laroche (Nancy et Laurie), Nathalie et Alice. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Beauport pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca