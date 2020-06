COUTURE, Cécile



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 28 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Cécile Couture, fille de feu monsieur Odilon Couture et de feu dame Judith Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny.Elle était la sœur de: feu Colette Couture (feu Bernard Coulombe) et Léopold Couture (Diane Gaudreau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel du 3e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins offerts à Cécile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la