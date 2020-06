OUELLET, Normande



À l'Hôpital St-Sacrement, le 25 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Normande Ouellet, épouse de feu monsieur Jean Drolet, fille de feu monsieur Joseph Ouellet et de feu madame Alice Richard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Rachel (Charles), Réal (Lauréanne), Aurel (Fernande) et Roger (Dolorès); les membres de la famille Drolet: Jacques, Élodie, Camille, Charlotte, Suzanne, Louise et leur conjoint, ainsi que ses neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Louise Roberge pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc