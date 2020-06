ROULEAU, Noël



À l'IUSMQ, Québec, le 25 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Noël Rouleau, conjoint de dame Lisette Simard. Né à St-Laurent I.O., le 31 décembre 1942, il était le fils de feu dame Noëlla Pouliot et de feu monsieur Arthur Rouleau. Il demeurait à Québec arr. Beauport.Outre sa conjointe, monsieur Rouleau laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Claude Grondines), Guylaine Rouleau; ses petits-enfants: Mylène Fortin (Vincent Bolduc), Alexandre Simard; ses arrière-petites-filles: Léalie et Romie; ses frères et sœurs: feu René Rouleau (feu Monique Rouleau), feu Denise Rouleau (Donat Asselin), Louise Rouleau (Pierre Dubé), Lucien Rouleau; le fils de sa conjointe Alain Simard et ses enfants: Laurie, Justin et Loïck; des amis proche: Patrick Vézina (Marie-Ève Maltais) et François Vézina (Mélanie Saillant); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de