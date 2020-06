BÉLANGER, Pierrette



À la résidence Le Faubourg, le 21 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Pierrette Bélanger, fille de feu dame Cécile Allaire et de feu monsieur Lucien Bélanger. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles, Québec. Elle laisse dans le deuil sa sœur Mildred (feu Robert Bisson); son frère Gaston. Elle était la sœur de : feu Jacqueline (feu Edouard Cantin), feu Agnès (feu Donat Kirouac), feu Jacques (feu Jacqueline Bédard) et feu Pierre (Jeanne Savard). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces : François, Nancy et Jasmin Bisson; Johanne, Lyne et Pierre Kirouac, Michel et Jocelyn Bélanger; ses petits-neveux et ses petites-nièces : Olivier et Ariane; Sébastien et Louis-Philippe; Raphaël et Virginie, ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces : Théodore, Adélaïde, Anne, Henri et Arthur, ainsi que plusieurs cousins, cousines. Un sincère remerciement au personnel de la résidence Le Faubourg pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.