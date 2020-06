BOLDUC, Aline



Au Centre d'hébergement Vigi Saint- Augustin, le 4 juin 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Aline Bolduc, épouse de monsieur Gilles Girard, elle était la fille de feu dame Georginna Gilbert et de feu monsieur Édouard Bolduc. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles; sa fille Linda Lapalme (Éric Lacasse); ses petits-enfants: Jonathan Lacasse (Kristin O'Brien), Leslie-Anne Lapalme (Bastien Renaud); ses deux arrière-petits-fils: Hubert et Henri Renaud; ses sœurs: Ursule, Géraldine et Rita; sa belle-famille Girard: Pierre (Céline Bolduc), François (Josée Desjardins) et Benoit, (Huguette Allaire); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier la Vigi Saint-Augustin, tout particulièrement le personnel pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Laval Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Fondation de l'l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, Tél.: (418) 656-4999.