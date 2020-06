NADEAU, Pierre



À son domicile, le samedi 6 juin 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé subitement monsieur Pierre Nadeau, fils de feu Robert Nadeau et de madame Lise Pouliot et amie de coeur de Gisèle Goulet. Il demeurait à Saint-Georges et autrefois de St-Prosper. Monsieur Pierre Nadeau sera exposé à la résidence funérairele vendredi 12 juin en après-midi de 14h à 16h et en soirée de 19h à 21h30, ainsi que samedi, jour de la liturgie, à compter de 9h. Le tout se déroulera selon les normes de la Santé publique.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa mère madame Lise Pouliot (feu Robert Nadeau); sa soeur : Carole Nadeau (Francis Poulin); sa filleule Justine Poulin (Charles-David Deroy); ses neveux et sa nièce : Samuel Poulin (Molly Bruneau), Elliot Poulin et Flavie Poulin (Alexandre Fauchon); son amie de coeur Gisèle Goulet; de la famille Goulet : feu Jean-Guy (feu Ginette Fortin), Gaétan (Rachèle Veilleux), feu Yvon (Lise Gagnon), Laurette (Laurier Carrier), Renald, Donald (feu Carolle Cloutier), Roméo (Nonnie Matthewson) et Jacques (Danielle Ouellet). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.