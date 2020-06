FORTIER, Christine Chabot



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 24 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Christine Chabot, épouse de feu monsieur Joseph-Eugène Fortier. Née à Ste-Claire de Dorchester, le 11 novembre 1934, elle était la fille de feu dame Agnès Brown et de feu monsieur J.A Chabot. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur et la belle-soeur de: feu Camille, feu Maurice (feu Denyse Picard), Bibiane (Philippe Lalancette), Bernard, Paul (Lucie Leclerc), Marcelle Gagnon; de la famille Fortier: feu Thérèsia Fortier, feu Gilberte Fortier, Raynald Fortier. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel soignant de l'hôpital St- François d'Assise pour les bons soins prodigués durant son court séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse, au 128, rue Principale, Sainte-Claire, QC, G0R 2V0, ou à un organisme de votre choix.